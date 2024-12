Venezia, Pillon: «La squadra non merita l'ultimo posto»

Pillon ha commentato la situazione pessima del Venezia in campionato ovvero l’ultima posizione

Giuseppe Pillon è intervenuto ai microfoni di TuttoVeneziaSport parlando di che periodo sta vivendo il Venezia di Eusebio Di Francesco, attualmente all’ultimo posto del campionato di calcio di Serie A.

PILLON – «Non merita assolutamente l’ultimo posto. Ho visto una squadra organizzata, che gioca bene. Adesso si parla dell’allenatore, ma non credo sia giusto Che cosa può fare di più? Ha dato una mentalità, un gioco, un’organizzazione: la dirigenza ha fatto bene a confermarlo, poi è chiaro che bisogna fare anche dei risultati perché bisogna tirarsi fuori da questa situazione. Secondo me ce la possono fare a venir fuori da questa situazione, se penso alle partite contro Genoa, Roma, anche con l’Inter, il Parma, il Lecce. Sarebbe bastato portare a casa qualche punto in una di questa partite e ora parleremmo diversamente»