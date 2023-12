Venezia, Vanoli: «Un girone d’andata straordinario»

Le parole di Paolo Vanoli, tecnico del Venezia, dopo il pareggio ottenuto dai lagunari contro il Feralpisalò

Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio del Venezia contro il Feralpisalò. Di seguito le sue parole.

«Faccio i complimenti ai ragazzi per quello che stiamo facendo. Queste sono partite che ci insegnano come stare in alto, a me la squadra è piaciuta e soltanto nel primo tempo non abbiamo fatto bene come al solito. Non è mai mancata la prestazione in queste ultime quattro partite. Un aggettivo per questo girone d’andata? Straordinario, ricordiamoci dov’eravamo un anno fa. Chiudo gli occhi e spero in un po’ di riposo».