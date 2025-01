Venezia Verona 1-1: Tchatchoua risponde a Zerbin: un punto a testa nel derby veneto - Calcio News 24

Stasera il match valido per la 22ª giornata di Serie A Venezia Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Venezia Verona, valevole per la 22ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025.

PRIMO TEMPO

Partita che inizia con il Verona più battagliero: ad inizio partita Serdar impegna subito Stankovic che fa un grande intervento a mettere in angolo. con il piede. Il Verona attacca di più, ma alla mezzora sono i lagunari a passare in attacco: Zerbin serve Pohjanpalo al limite, conclusione del finlandese smorzata dalla difesa ma che diventa un assist per l’ex Napoli, che chiude l’ideale triangolo e a botta sicura infila alle spalle di Montipò.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa la gara si più intensa, con il gioco che si spezzetta molto di più per i numerosi fallo, ma la partita si riaccende poi nel finale. Al 76′ Tchatchoua approfitta della conclusione di Sarr, che si trasforma per un assist per il compagno di squadra che da posizione favorevole infila il gol del pari. Nel finale gli scaligeri ci credono nel pareggio e subito si rendono pericolosi con Mosquera che impegna Stankovic. Ultima occasione poi per i lagunari con Busio, che impegna Montipò con una bella conclusione al volo.

VENEZIA (3-5-1-1): Stankovic; Candè, Idzes, Haps; Zerbin, Busio, Nicolussi Caviglia, Doumbia, Ellertsson; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Daniliuc, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Serdar, Belahyane, Bradaric; Suslov; Sarr, Tengstedt. All. Zanetti.