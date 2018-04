Verdone spacca un altro cellulare… per Salah! – FOTO

Carlo Verdone rimpiange la cessione di Mo Salah dalla Roma al Liverpool e rivela un curioso aneddoto dopo la prestazione monstre dell’egiziano nei quarti di Champions League

Carlo Verdone ha un debole per Mo Salah e non lo scopriamo certo oggi. Ricordate la sua intervista di qualche mese fa? Il regista e attore romano si espresse in questo modo per raccontare la cessione della scorsa estate di Salah dalla Roma al Liverpool: «La Roma non doveva vendere Salah. Quando seppi della sua cessione, scaraventai per terra il telefonino che avevo in mano tanta era la rabbia. In questo modo ci siamo preclusi ogni possibilità di ripartenza rapida. Infatti il gioco della Roma, oggi, è fatto di lenti e stucchevoli passaggi orizzontali. Così non si segnerà mai».

Nella serata di ieri, invece, attraverso il proprio account ufficiale su Facebook, Verdone ha rilasciato questo messaggio: «Momo Salah, Liverpool , lo scorso anno alla Roma. Quella sera gli dissi “you are the greatest” . La sua partenza dalla Roma è stata una tragedia per il nostro gioco, ora sarà sicuramente il calciatore dell’anno. Quando seppi della sua cessione spaccai il cellulare contro il muro.. è andata così… E pure ieri sera è andata così… Destinati ad eterna sofferenza che non ci meritiamo. Buona serata».