Verona Genoa, Blessin è deluso: «80% di duelli persi nel primo tempo. Dispiace per i numerosi tifosi presenti»

Al termine di Hellas Verona Genoa, l’allenatore dei rossoblù Blessin ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole.

SCONFITTA – «Non è mai bello quando si perde. Ma conta anche come si perde… Ecco, questo non mi è piaciuto: avevo detto che avremmo dovuto ritrovare subito il ritmo, ma non abbiamo fatto bene il primo tempo. Abbiamo perso quasi tutti i duelli, l’80%. Nella ripresa abbiamo mostrato un altro atteggiamento: sono soddisfatto che la squadra abbia reagito e cercato di raggiungere il pareggio. Mi domando anche se abbiamo fatto tutto correttamente nel corso della settimana».

TIFOSI – «È una cosa favolosa: sono venuti anche all’allenamento. Ci hanno regalato una soddisfazione enorme, da pelle d’oca. Avremo bisogno di loro per le prossime partite. Dispiace di non avergli dato una gioia stasera, ma ora pensiamo alle prossime partite».

DOVE MIGLIORARE – «Vogliamo migliorare sotto molti aspetti. Nel secondo tempo siamo passati al 4-3-3 per puntare sula velocità e sui cross. Forse è andata meglio per la voglia di reazione. L’atteggiamento della squadra nei duelli è stato migliore nella ripresa. Questa è l abase del nostro gioco: l’abbiamo fatto fino ad ora e dobbiamo continuare a farlo».

VERONA – «Conoscevamo il loro modo di giocare, simile all’Atalanta. Hanno vinto quasi tutti i duelli, mettendoci in difficoltà. Il loro gol è un nostro regalo. Il vantaggio nei primi minuti è un altro fattore di difficoltà per noi».