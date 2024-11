Verona Inter, Inzaghi ha preso una decisione: l’argentino partirà titolare? Le ultime

Verona Inter, Inzaghi ha preso una decisione in vista del ritorno in campo: l’attaccante argentino partirà titolare? Le ultime

Torna la Serie A, e anche l’Inter nel pomeriggio farà tappa a Verona. A questo proposito, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport questa mattina, una particolare suggestione attanaglia il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi: lanciare Joaquin Correa dal primo minuto. Ecco, in un breve estratto, il punto del quotidiano sportivo:

CORREA PER VERONA INTER? – «Anzi il pomeriggio rischia di farsi strano, non per il gelo, piuttosto per quell’altro attaccante da affiancare a Marcus: Joaquin Correa spera, infatti, di essere tirato via dalla naftalina, una volta per tutte. Durante la sosta ha lavorato bene come ai bei tempi che furono e a Verona conserva tra i pochi lieti ricordi nerazzurri, così potrebbe tornare dall’inizio dopo 18 mesi di nulla o poco più. Se Simone Inzaghi pensa davvero alla sorpresa, è anche per quella sottile patina di stanchezza che avvolge Lautaro di ritorno dall’Argentina».