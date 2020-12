Verona, Juric: «Complimenti al Cagliari. Ma non mi è piaciuta una cosa»

Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa al termine del match pareggiato contro il Cagliari: le sue dichiarazioni

PRESTAZIONE – «È stata una partita bella: a tratti sembrava la dominassero, poi la dominavamo noi. Oggi volevamo proporre gioco e, a tratti, ci siamo anche riusciti. Non mi è piaciuta la fragilità e i contrasti persi. Il gol preso è arrivato per un errore nostro e questi errori non possiamo permetterceli. Al di là dei pali abbiamo avuto tante occasioni, ci è mancata un po’ di precisione. Non mi è piaciuto il modo in cui abbiamo difeso. Joao Pedro vinceva tutti i contrasti, Pavoletti lo stesso. Possiamo fare i complimenti a loro, ma questo aspetto non mi è piaciuto. Devo dire comunque di essere strasoddisfatto della squadra, siamo in emergenza dall’inizio della stagione. Adesso recuperiamo qualche giocatore, ma siamo all’inizio di un cammino che è un’incognita totale. Abbiamo fatto cose belle, ma c’è ancora tanto da fare. Ci sono grandi margini di miglioramento, secondo la mia sensazione».

DI CARMINE E FAVILLI – «Di Carmine e Favilli hanno fatto un buon lavoro a livello di difesa del pallone, ma entrambi hanno sbagliato gol clamorosi, non è andata bene in quelle situazioni».