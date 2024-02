Verona Juventus, Allegri: «Ho preferito Yildiz a Chiesa perché...»

Massimiliano Allegri, tecnico dei bianconeri, ha parlato di vari tempi nell’intervista pre-partita contro i gialloblu

La Juventus deve mettersi alle spalle il solo punto guadagnato nelle ultime tre partite giocate e Massimiliano Allegri lo sa. Ecco le sue dichiarazioni a Dazn prima del fischio d’inizio del match contro il Verona.

YILDIZ PER CHIESA – «Scelta tecnica in vista della partita. Fede ha fatto 75 minuti buoni al rientro. Credo oggi Yildiz sia più utile dall’inizio, Federico può aiutarci quando chiamato in causa».

