Verona, mezza Europa vuole Barak: ma a gennaio non si muove

Barak sta facendo innamorare mezza Europa, ma a gennaio il Verona non ha intenzione di lasciarlo partire

La tripletta di domenica contro il Sassuolo è solo l’ultima delle meraviglie di Antonin Barak in questa stagione. Il centrocampista ha fatto innamorare mezza Europa e adesso, come riporta La Gazzetta dello Sport, tutti lo vogliono.

In particolar modo in Inghilterra e in Germania. Il Verona, però, non è intenzionato a lasciarlo partire a gennaio. L’asta si aprirà in estate, quando i gialloblù partiranno da una base di non meno di 20 milioni di euro.