Verona Milan: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Bentegodi andrà in scena la sfida di Serie A tra Verona e Milan: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match

Al Bentegodi andrà in scena la sfida di Serie A tra Verona e Milan. Gli scaligeri vogliono dare continuità all’ottimo momento dopo le due vittorie contro Sassuolo e Lecce. La salvezza non è ancora raggiunta e contro i rossoneri, Marco Baroni, vuole tenere alti gli stimoli della squadra. Dall’altra parte la formazione di Stefano Pioli è reduce dalle fatiche di Europa League ma vuole continuare a mantenere la seconda posizione. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Verona (4-3-2-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Folorunsho, Duda, Serdar; Suslov, Lazovic; Noslin. All. Marco Baroni.

Milan (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Stefano Pioli.

Verona-Milan: orario e dove vederla

Verona-Milan gara delle ore 15:00 della domenica, che continuerà la ventinovesima giornata della Serie A, la decima del girone di ritorno. Al Bentegodi sarà trasmessa verrà trasmessa in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale.