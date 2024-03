Verona Milan: LIVE: CRONACA, DIRETTA match Serie A

Verona Milan, match valevole per la 29esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta live

PRIMO TEMPO

Milan aggressivo in questa prima metà di gara: i rossoneri entrano bene in campo, creano molto e se non trovano il vantaggio nei 45′ è una questione di centimetri. la prima occaisone della partita è per i rossoneri con Tomori, che al 4′ prova la deviazione di testa, ma non trovando la rete di poco. Ancora più vicino al gol è Okafor la cui conclusione viene tolta da sotto l’incrocio da un ottimo Montipò. L’occasione più nitida però è per Pulisic: Loftus-Cheek lo libera in verticale e conclude a botta sicura, ma il pallone si stampa sulla traversa. Non ci sono solo i rossoneri però: anche i padroni di casa si rendono pericolosi con Folorunsho, lanciato a tu per tu con Maignan, che è bravo nell’uscita. Nel finale di tempo il risltato si sblocca ed è grazie a Theo Hernandez, che dopo aver trovato il fondo sfrutta un rimpallo favorevole e da posizione defilata infila sul secondo palo (ma poi prende un giallo che gli impedirà di giocare nel prossimo turno con la Fiorentina).

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin. Allenatore: Marco Baroni.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Okafor. Allenatore: Stefano Pioli.