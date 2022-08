Verona Napoli: subito Kim e Kvara per Spalletti, dubbio Barak per Cioffi

Questa sera in campo la sfida al Bentegodi tra Verona e Napoli: Spalletti subito con Kvara e Kim, Cioffi col dubbio Barak

Questa sera in campo la sfida al Bentegodi tra Verona e Napoli. Alle 18.30 il penultimo dei due posticipi che chiuderanno la prima giornata di Serie A.

In casa Napoli Spalletti giocherà con Meret in porta, in attesa di Navas, e metterà subito in campo Kim e Kvara. Due nuovi acquisti che non dovranno far rimpiangere Koulibaly e Insigne. Per il Verona serve una grande prestazione per dimenticare la debacle contro il Bari in Coppa Italia. Dubbio Barak per Cioffi che dovrebbe partire dalla panchina. Centrocampista cercato proprio dal Napoli per sostituire Fabian Ruiz. In avanti avanza la coppia Henry-Lasagna. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (3-5-2): Montipò, Gunter, Coppola, Dawidowicz, Lazovic, Ilic, Hongla, Tameze, Faraoni, Henry, Lasagna. All. Cioffi

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka. Zielinski, Lozano, Kvarastkhelia, Osimhen. All. Spalletti