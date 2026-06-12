Verona traccia le linee per il futuro: rinnovo ufficiale per il ds Sogliano, possibile panchina a Baroni. Ultimissime

Verona ha ufficializzato il rinnovo del direttore sportivo Sogliano e ha incontrato Baroni per la panchina

Il mercato dell’Hellas Verona inizia a prendere forma in vista della prossima stagione. Dopo un’annata complicata, che ha portato alla retrocessione in Serie B, la dirigenza scaligera ha deciso di ripartire dalle proprie certezze dirigenziali per costruire un progetto solido e ambizioso. La prima e fondamentale mossa strategica riguarda il vertice dell’area sportiva: il club veneto ha infatti blindato la posizione del proprio direttore, allontanando in maniera definitiva le insistenti sirene provenienti da altre piazze italiane.

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Il rinnovo di Sean Sogliano: accordo siglato fino al 2029

Sean Sogliano e il Verona andranno orgogliosamente avanti insieme. L’esperto dirigente ha deciso di sposare nuovamente la causa gialloblù, firmando un importante prolungamento contrattuale valevole per i prossimi tre anni. A spazzare via ogni minimo dubbio sul suo futuro ci ha pensato direttamente la società con una nota formale: “Hellas Verona FC è lieto di comunicare il prolungamento del contratto del Direttore Sportivo Sean Sogliano, fino al 30 giugno 2029“.

Questa firma cruciale mette di fatto fine a tutti i discorsi e alle indiscrezioni di mercato portate avanti nelle scorse settimane con il Lecce. La società salentina, infatti, aveva individuato in lui il profilo ideale per la ricostruzione sportiva in seguito al recente addio del decano Pantaleo Corvino.

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La ripartenza dalla Serie B e gli obiettivi futuri

Il prolungamento del rapporto professionale rappresenta un segnale di enorme compattezza. Sogliano, tornato a operare all’interno del club scaligero nel corso del 2022, avrà ora il difficile ma stimolante compito di dare totale continuità al progetto tecnico. L’obiettivo primario del management sarà quello di iniziare a programmare fin da sùbito la prossima e delicata stagione agonistica, che vedrà il club veneto costretto a ripartire dalle insidie del campionato di Serie B, con il chiaro intento di allestire una rosa competitiva per il vertice.

L’incontro per la panchina: contatti positivi con Marco Baroni

Le grandi manovre del direttore sportivo non si limitano però esclusivamente alle questioni di scrivania. C’è un nodo vitale da sciogliere: la guida tecnica. Nella giornata di ieri, a tal proposito, è andato in scena un primo e fondamentale incontro esplorativo con Marco Baroni, con l’intento di valutare un suo possibile e clamoroso ritorno sulla panchina dell’Hellas secondo Di Marzio.

Le prime sensazioni filtrate dal vertice sono estremamente positive: tra le due parti è emersa una forte e sincera disponibilità reciproca a trovare un punto d’incontro. Adesso, il Verona e l’entourage dell’allenatore continueranno a lavorare intensamente e senza sosta per provare a raggiungere un’intesa definitiva, con la speranza di poter riportare al più presto l’amato tecnico a difendere i colori gialloblù.