Meno di 24 ore al derby Genoa-Samp: tifosi blucerchiati in delirio con fumogeni e cori davanti all’hotel dei propri beniamini

Un derby tanto atteso, e da sempre tra i più sentiti d’Italia. Meno di 24 ore e sarà Genoa-Samp, Derby della Lanterna numero 117 nella storia. E in città, intanto, cresce l’entusiasmo da una parte e dell’altra verso la gara più sentita dell’anno: i tifosi del Genoa si sono recati in giornata al “Signorini” per caricare la loro squadra in vista del derby, mentre in serata quelli della Sampdoria hanno risposto radunandosi davanti all’AC Hotel di Corso Europa, sede del ritiro blucerchiato. CONTINUA A LEGGERE LA NOTIZIA SU SAMP NEWS 24