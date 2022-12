Vialli, si sarebbero aggravate le sue condizioni di salute

Si sarebbero aggravate le condizioni di salute Gianluca Vialli, l’ex attaccante di Samp e Juve è ricoverato a Londra

Qualche giorno fa la pausa come comunicato dalla Figc e il volo per Londra dove era stato operato. Ora però secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport le sue condizioni si sarebbero aggravate e anche la madre è volata a Londra per stare vicina al figlio.