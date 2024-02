Vicario: «Ecco le differenze tra il Tottenham e l’Empoli»

Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham, ha parlato a Sportweek della sua esperienza nel club inglese. Ecco le sue dichiarazioni

PAROLE – «Non ci sono segreti, basta dare il massimo ogni giorno. Certo, giocare in un club del genere è differente da quelli in cui ho giocato in passato, cambiano le aspettative e tante altre cose. Ma il calcio resta lo stesso ed è bello confrontarsi ogni giorno con giocatori di altissima qualità».