Vidal Inter, guerra di nervi: il Barça punta all’indennizzo, no di Marotta

È in atto una vera e propria guerra di nervi tra il Barcellona e Arturo Vidal: l’Inter aspetta che il cileno si liberi

Pazienza. Ne dovrà avere tanta Antonio Conte per abbracciare Arturo Vidal. Come spiega La Gazzetta dello Sport, è in atto una vera e propria guerra di nervi tra il Barcellona e l’Inter per il trasferimento del cileno in nerazzurro.

Da giorni ormai il cileno sembra proprio che abbia trovato l’intesa per liberarsi dall’attuale vincolo con i blaugrana. In realtà è tutto sospeso. Anche perché Bartomeu e i suoi collaboratori hanno un chiodo fisso: ottenere dall’Inter un indennizzo, anche simbolico, dalla cessione del giocatore. Guarda caso richiesta soddisfatta dal Siviglia nell’affare Rakitic, uno degli indesiderati di Koeman. Sponda nerazzurra Beppe Marotta è stato molto chiaro con tutti sin dall’inizio: l’operazione si può chiudere solo a costo zero per il trasferimento.

Del resto il club di Zhang ha già dato la sua disponibilità a vincolare il pupillo di Conte per due stagioni con uno stipendio da 6 milioni netti all’anno. Con questi presupposti siamo di fronte ad una vera e propria guerra di nervi che rende difficile una stima sui tempi necessari per la fumata bianca.