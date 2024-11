Vieira: «Ho un gruppo concentrato. Il Genoa a Udine dovrà essere attento. Sugli infortuni...»

Vieira, allenatore del Genoa, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della gara in trasferta contro l’Udinese. Le dichiarazioni

Vieira, allenatore del Genoa , ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara contro l’Udinese. Le parole dell’ex Inter.

MOMENTO DELLA SQUADRA – «E’ stata una settimana dove abbiamo lavorato veramente bene. Ho visto un gruppo concentrato. Affronteremo una squadra fisica e molto organizzata. Noi dobbiamo stare attenti ai dettagli di questa partita. Contro il Cagliari abbiamo creato situazioni pericolose e fatto due gol. Vuole dire che abbiamo tantissimo da lavorare, mi è piaciuto però il modo e l’idea chiara di quello che vogliamo fare in campo».

INFORTUNI – «La cosa più importante è mettere i giocatori nei ruoli dove possono far vedere le loro qualità. Questa settimana era importante per Messias, Vitinha e Vasquez; hanno fatto una settimana interessante dal punto di vista fisico. Io sono molto aperto a cambiare assetti e questo aiuta i giocatori a fare bene. A Ekhator e De Winter occorreranno ancora due settimane prima di essere in condizione per giocare una partita di Serie A (come Ekuban ndr). Gli altri stanno lavorando e stanno bene. E questo è positivo»

UDINESE GENOA – «Sono molto pericolosi perché sono molto aggressivi e hanno struttura. Noi dobbiamo essere attenti a non fare scorrettezze in area. Da parte nostra abbiamo la possibilità di fare male a loro perché abbiamo mobilità e qualità tecnica»

MIRETTI – «Ha fatto una grande partita, può fare meglio dal punto di vista tecnico perché aveva la possibilità di fare più gol e creare più occasioni per noi. La cosa più importante è che lui sul campo giochi bene per la squadra. Ha fatto vedere che ha la qualità per giocare a sinistra e dentro al campo. In questo momento però la squadra ha bisogno di lui in quella posizione»