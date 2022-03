Vieri: «La Juve ha preso tre gol nella sua partita migliore»

Vieri ha toccato l’argomento dell’eliminazione della Juve dalla Champions League contro il Villarreal alla Bobo Tv

«Ho visto una buona Juve nel primo tempo, zero parate di Szczesny. Nel secondo meno Juve ma anche meno Villarreal. Ma la Juve giocando in casa deve fare di più, deve mettere in condizioni Morata e Vlahovic di avere occasioni. Il rigore è arrivato casualmente. Dopo sullo 0-1 c’erano 18-19 minuti per ribaltare, non ci sono riusciti e poi hanno fatto fatica in qualsiasi zona del campo prendendo il secondo e terzo gol. Hanno preso tre gol nella partita migliore che han fatto da un po’ di tempo, ma questa è l’annata della Juve. Non basta per andare avanti in champions. Allegri? Comunicazione zero.»