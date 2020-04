Vigorito: «Rispettiamo il protocollo, ma serve il contributo della FIGC»

Oreste Vigorito, presidente del Benevento, mette le carte in tavola: ecco le sue parole relative al rispetto del protocollo

«Il Benevento è in condizione di rispettare tutti i protocolli, ma con una spesa non indifferente. Penso ci debba essere un contributo almeno della Figc. Ci manca solo la palazzina per dormire ma quando finiscono gli allenamenti gli atleti vanno a casa come tutti i lavoratori. Le trasferte? Faremo accordi con gli alberghi e prenderemo pullman e voli charter».