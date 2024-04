Viktoria Plzen Fiorentina: i viola non hanno giocato

Viktoria Plzen Fiorentina, voti e statistiche dopo la sfida di Conference League tra le due squadre

Sul Corriere dello Sport, uno dei più esperti giornalisti delle faccende di casa viola, Alberto Polverosi, si appoggia a un numero per definire l’insufficienza della prestazione della Fiorentina contro il Viktoria Plzen:

«Se domenica sera a Torino la Fiorentina era stata imbarazzante solo nel primo tempo, ieri a Plzen l’imbarazzo tecnico dei viola si è protratto anche nella ripresa. Ha giocato male la Fiorentina? No. Più semplicemente non ha giocato. Ha tenuto palla (che non significa giocare), alla fine 70 per cento di possesso, ha corricchiato, ha gestito e non ha mai osato, non è stata mai davvero pericolosa».

Vero: i tiri sono stati di più dei padroni di casa, 10 a 3, così come i tocchi nell’area avversaria (19 a 5). Ma è significativo come gli Expected Goals ripropongano perfettamente lo 0-0 con un indice bassissimo per entrambe: 0.12 vs 0.36.