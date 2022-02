Villareal, tegola Gerard Moreno: a rischio per la Juventus

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Villareal potrebbe non avere a disposizione l’attaccante Gerard Moreno per la sfida contro la Juventus di Champions League

Tra una settimana si torna in campo con la Champions League. Tra le sfide ci sarà Villareal Juventus, partita che potrebbe non avere uno dei protagonisti.

Gli spagnoli nella gara contro il Siviglia hanno perso per infortunio l’attaccante Gerard Moreno. Stagione travagliata per il centravanti dopo l’exploit della scorsa annata. Per lui un problema al soleo della gamba destra. A riferirlo è Tuttosport.