Viscogliosi a Juventusnews24: «L’Inter rimane la favorita per lo Scudetto, Milan-Napoli oggi sarà importante per questo motivo»

Le parole di Gianluca Viscogliosi, giornalista di Sportitalia, in esclusiva a Juventusnews24.com, sulla corsa Scudetto

Stasera Milan-Napoli, domani Juve e Inter. Il turno infrasettimanale dirà se è la squadra di Conte l’anti Inter? Ad oggi qual è la sua favorita per lo Scudetto?

«Rimane sempre l’Inter per me la favorita per lo Scudetto, anche se non ha cominciato bene a livello di solidità. Lo ha detto anche Simone Inzaghi dopo la Juventus. Di certo è un turno importante, con le piccole bisogna sempre vincere e non è facile. Il grande merito di Conte è aver vinto anche soffrendo contro squadre “minori”. Al momento non vedo qualcuno che è “anti” qualcuno, anzi. Quello che deve fare Conte adesso con il Napoli è gestire bene questo vantaggio, magari anche pensando ad un possibile calo e ad un filotto più sfortunato rispetto a quello attuale».

