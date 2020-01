Visite mediche Ibanez, il difensore è arrivato a Villa Stuart: dopo gli accertamenti di rito sarà un calciatore della Roma

Ibanez è prossimo a diventare un nuovo giocatore della Roma. L’ormai ex difensore dell’Atalanta, infatti, si è presentato in questi minuti a Villa Stuart per le visite mediche di rito.

Il brasiliano, che con Gasperini ha avuto ben poco spazio a Bergamo, è arrivato nella capitale già nella serata di ieri. Pronto per una nuova sfida con Fonseca, dopo aver fatto molto bene in patria.