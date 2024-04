Vlahovic Arsenal, la Juve trema e pensa al futuro - Calcio News 24

L’Arsenal torna forte su Dusan Vlahovic, attaccante della Juve, e nel mercato estivo potrebbe effettuare l’affondo decisivo

Dall’Inghilterra, per esempio, rimbalza la notizia del rinnovato interesse dell’Arsenal per Dusan Vlahovic. Una questione per nulla banale sia per il valore tecnico dell’attaccante sia, soprattutto, per il peso del suo contratto sui conti della Juventus.

Se il club inglese fosse disposto ad accollarsi i costi del cartellino (almeno una sessantina di milioni) e dell’ingaggio (12 netti dalla prossima stagione), i dirigenti bianconeri ci penserebbero concretamente andando a valutare soluzioni alternative, che vanno da Zirkzee del Bologna a Boniface del Leverkusen.