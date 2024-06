Vlahovic dice ADDIO alla Juve? Spunta una POSSIBILITA’ di lasciare i bianconeri in ottica calciomercato

Vlahovic dirà addio alla Juve? Solo in un caso il serbo andrà via nella prossima sessione di CALCIOMERCATO estivo

Vlahovic per la Juve non è in discussione sotto il profilo tecnico, ma il suo futuro in bianconero potrebbe essere in bilico nella prossima sessione di calciomercato.

Come spiegato da Luca Marchetti a Sky Sport 24, infatti, il club prenderà in considerazione una eventuale offerta importante, dal punto di vista economico, per il serbo. La cessione, quindi, potrebbe concretizzarsi solo in questo caso, considerando che Vlahovic ha un ingaggio molto oneroso per le casse della Juve.