Vlahovic Juve, cosa è successo tra l’attaccante e i tifosi. Ecco la ricostruzione dell’accaduto

Vlahovic Juve, la ricostruzione su quanto accaduto nel finale di partita. Chiarimento con il club, tutti gli aggiornamenti

Il 2-2 di Juve Venezia al fischio finale ha lasciato presto spazio ad un lungo momento di contestazione da parte dei tifosi presenti in tribuna, che hanno avvolto la squadra da assordanti fischi per il deludente pareggio maturato all’Allianz Stadium. Squadra che, come di consueto, è comunque andata sotto la Curva per ringraziare il popolo bianconero per il supporto offerto durante la gara, ma la reazione del tifo è stata tutt’altro che comprensiva. Il pari contro l’ultima in classifica ha scatenato, a caldo, la delusione dei tifosi, che hanno continuato – con la squadra presente lì a pochi passi – con i loro fischi di disapprovazione.

Da lì si è scatenato il battibecco con Dusan Vlahovic che, come appreso da Juventusnews24 nella ricostruzione di quest’oggi, avrebbe reagito agli insulti e alle minacce da parte di un singolo tifoso, rispondendo a caldo e quindi emotivamente ancora sotto pressione, a solamente un individuo presente sugli spalti.

Il numero 9 bianconero, che grazie al suo calcio di rigore ha permesso alla Juve di evitare la prima sconfitta in campionato, non è riuscito a controllare la sua frustrazione per quanto accaduto in quegli attimi al termine del match, ma la sua intenzione non era certamente quella di andare contro l’intera curva, l’intera tifoseria, per cui anzi è assolutamente riconoscente di averlo sostenuto anche nei momenti più complicati del suo percorso in bianconero.