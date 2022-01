Volpi sulla lotta Scudetto: «Vi dico chi è l’anti-Inter»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex centrocampista Sergio Volpi ha espresso la propria opinione sulla lotta Scudetto e su chi potrebbe essere la rivale dell’Inter

Intervistato in esclusiva da juventusnews24.com, Sergio Volpi ha parlato dello lotta Scudetto, indicando favorita e outsider.

LE PAROLE – «Scudetto? Io vedo favorita l’Inter: già dall’inizio dell’anno penso che siano proprio loro la squadra da battere, con il Napoli pronto a lottare per provare a contendere il titolo alla formazione di Inzaghi. La Juventus ha tutto per lottare per le posizioni di vertice, quindi penso che fino alla fine competerà per un posto in Champions. Il distacco dall’Inter è tanto e lottare per lo scudetto resta difficile, ma nel calcio non si sa mai e tutto può succedere, ma sicuramente lotterà per un posto in Europa».

