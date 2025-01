Voti Como Udinese: Runjaic sbaglia le scelte, i 5 in pagella sono un bel po’. Solo Payero e Sava si salvano nella disfatta

Voti Como Udinese: moltissimi i bocciati – Runjaic compreso – tra i friulani dopo il poker subito dai lariani: si salvano solo in due si salvano

Como Udinese 4-1 è un risultato che obbligatoriamente presenta situazioni all’opposto per quanti riguarda le prestazioni individuali. La Gazzetta dello Sport ha stilato alcuni voti molto indicativi per quanto riguarda gli sconfitti. I sufficienti sono solo due, tra gli uomini schierati da Runjaic. I bocciati con il 5 in pagella, invece, sono un po’ di più, compreso l’allenatore. Ecco i nomi.

PAYERO – voto 6,5: «Corre, contrasta, segna. E provoca l’espulsione di Goldaniga».

SAVA – voto 6: «Salva nel giro di 1’ su Caqueret e Diao. Indeciso sul terzo gol».

KARLSTROM – voto 5: «Tenta di dettare i tempi ma il Como impone un ritmo troppo alto».

KAMARA – voto 5: «Scivola sull’1-0 di Diao che lo mette più volte in difficoltà».

SANCHEZ – voto 5: «Fuori alla ripresa, non è ancora in condizione».

LUCCA – voto 5: «In pratica nella ripresa gli arriva un solo buon cross da Thauvin».

RUNJAIC – voto 5: «Non funziona quasi nulla. La scelta di Sanchez titolare lascia molte perplessità».