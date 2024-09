VOTI Empoli Juventus: PELLEGRI assurdo, VLAHOVIC frenetico

I voti Empoli Juventus, gara terminata 0-0 al Castellani tra i toscani e i bianconeri in questa quarta giornata di Serie A

Uno 0-0 e neanche tantissime occasioni: Empoli-Juventus ha deluso sia i palati fini che chi cerca almeno i 3 punti prescindendo dal merito della prestazione. Chi sono stati i peggiori in campo? Ecco chi è emerso in negativo nelle due squadre secondo i due quotidiani più letti in Italia.

EMPOLI – La Gazzetta dello Sport boccia Pellegri col 4,5: «Il raptus poteva costare carissimo all’Empoli: la testata a Gatti perdonata vale un gol. Entra per Colombo, si muove anche bene, ma ringrazi gli arbitri». Stessa lunghezza d’onda per il Corriere della Sera, che lo innalza giusto un filo fino al 5: «Si muove bene, ma rischia di lasciare l’Empoli in dieci per una testata a Gatti».

JUVENTUS – Se esce fuori un risultato a reti bianche significa che gli attaccanti fanno poco. Vlahovic si prende un 5 da entrambe le testate. Per Gazzetta nessun dubbio, è il servo a segnalarsi in negativo: «Come dice Platini, se segni sei un fenomeno, se sbagli il peggiore. Il destino dei 9 come Vlahovic. Il peggiore per movimento, tiro, intesa. Frenetico». Il Corriere della Sera non risparmia un bel po’ di 5, tra i quali quello a Douglas Luiz: «Dopo tre panchine, Thiago decide di lanciarlo dal primo minuto, ma è lento e macchinoso».