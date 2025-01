Voti Fiorentina-Napoli: quanto pesano i gol? I giudizi su Neres, Lukaku e McTominay. Conte ha una squadra che sa sempre cosa fare

Tutti i voti ed i giudizi sulla prestazione del Napoli di Antonio Conte nella vittoria per 3-0 sul campo della Fiorentina. I dettagli

Quanto pesa un gol nella valutazione di una prestazione individuale? Il caso di Fiorentina-Napoli è interessante. Per La Gazzetta dello Sport i tre marcatori di Antonio Conte che hanno deciso la sfida ricevono 3 voti diversi. Eccoli in ordine cronologico

NERES – voto 7,5: «Il gol è bellissimo, perché lo strappo parte a metà campo e finisce in porta e nell’azione usa sinistro e destro con naturalezza. Fa tante cose notevoli».

LUKAKU – voto 6,5: «Gioca quasi solo con le spalle alla porta, ma lo fa bene e così fa da catapulta per Neres che segna. Trasforma con sicurezza il rigore. Sempre macchinoso, ma utile».

MCTOMINAY – voto 7: «Mostra il suo magistero in alcuni duelli, alza il livello quando serve, piazza la rete della sicurezza. Con un rinvio errato nella sua area regala alla Viola un’occasione».

Quanto all’allenatore, l’importanza della vittoria su un campo difficile e il merito della gara gli fanno valere un grande giudizio.

CONTE – voto 7,5: «Senza Politano e Kvaratskheila, alza Spinazzola e gestisce bene il ritmo. La squadra sa sempre cosa fare e dà l’idea di una grande compattezza».