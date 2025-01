Voti Inter Milan: Inzaghi tradito dai cambi. Solo uno si salva (in parte), malissimo Asllani e Frattesi: «É la notte dei rimpianti dell’Inter e della nascita di un nuovo Milan»

Voti Inter Milan: Inzaghi tradito dai suoi cambi con i rossoneri che invece hanno fatto la differenza sotto tutti i punti di vista

Dall’Arabia con furore: conclude così il Corriere della Sera il racconto della finale Inter Milan di Riad col clamoroso 3-2 in rimonta a favore del Diavolo. Tra gli elementi di maggior interesse per capire la sconfitta di Simone Inzaghi c’è la valutazione dei suoi cambi, visto che quelli di Conceiçao hanno funzionato alla grande. Ecco come hanno valutato le riserve entrate in campo due quotidiani: il Corriere della Sera e il Corriere dello Sport.

DARMIAN – Riceve un senza voto, come è giusto che sia per chi ha giocato solo 6 minuti più recupero.

FRATTESI – Bocciato e non poco. Il Corriere della Sera gli affibbia un 5 in pagella: «Non punge, si fa pungere. Davanti e dietro, un flop». Ancora più duro il Corriere dello Sport che lo considera il peggiore in campo, meritevole di un 4,5: «Perde tempo in area e si fa rimontare da Thiaw. E non segue Abraham».

ASLLANI – Stessi voti del compagno di centrocampo ma a parti invertite. La testata generalista lo stronca con il 4,5: «Impatto moscio, se non peggio. Perde la palla che genera il primo gol rossonero. Fallo? Può essere, ma lì devi restare in piedi, ragazzo, a tutti i costi. Non si riprende più». Mezzo voto in più dal quotidiano sportivo: «Perde il pallone (con fallo) da cui nasce la punizione del 2-1. E non legge il taglio di Leao, che poi offre l’assist ad Abraham».

ZIELINSKI – Come gli altri, solo un po’ meglio, ma sotto la soglia della sufficienza. 5 dal Corriere della Sera: «Dal suo ingresso Inzaghi si aspettava (giustamente) qualcosa di più». 5,5 dal Corriere dello Sport: «Si adegua colpevolmente ai ritmi troppo lenti della manovra nerazzurra».

CARLOS AUGUSTO – Unico caso di valutazioni molto diverse. Bocciato dal giornale milanese col 5: «Il palo che poteva fatalmente chiudere la serata. Ma su Pulisic, poltrisce come un ghiro». Salvato col 6 dal giornale capitolino: «Un quasi gol di testa: palo e pallone che rimbalza sulla linea. Sarebbe stato il 3-1. Invece, il Milan sorpassa sfondando dalla sua parte».