Voti Milan Cagliari: Nicola strappa un punto prezioso nonostante 4 insufficienti (ma Obert è stato anche bravo, potrebbe non far parte della lista)

Voti Milan Cagliari: Nicola strappa un punto prezioso nonostante 4 insufficienti. Le valutazione dei giornali odierni

Il Cagliari conquista un punto preziosissimo a San Siro, ribaltando i pronostici che lo avrebbero voluto come vittima sacrificale. Alla rete di Morata risponde in tempi brevi Zortea, per poi resistere agli assalti finali di un Milan generoso ma inconcludente. Il pareggio ha ancora più valore andando a vedere come tra i sardi non siano mancati gli insufficienti. Ecco quelli individuati nelle pagelle dei due principali quotidiani italiani: il Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport, con significative differenze.



PALOMINO – 5 dal Corriere della Sera e 5,5 da La Gazzetta dello Sport. Il primo lo motiva così: «In letargo sul gol di Morata: sbadiglia». Il secondo, leggermente più positivo: «Nel cuore della difesa, è spesso al posto giusto per ribattere i rossoneri. Peccato che sia meno reattivo di Morata sull’1-0. Alza bandiera bianca per un infortunio».



WIETESKA – Peggiore in campo per Gazzetta con il 5: «Dentro nell’ultimo quarto d’ora per l’infortunato Palomino, sbanda in un paio di occasioni concedendo la punizione finale».



OBERT – Insufficiente col 5,5 per il Corriere: «Sognava la maglia di Theo Hernandez, viene svegliato dal gol dell’1-0 che nasce dal suo lato». Tutt’altra opinione ha Gazzetta, che lo eleva al 6,5: «Contro Pulisic il compito non è facile. Qualcosa concede, ma nel complesso tiene e di duelli ne vince parecchi. Dalla sua parte il Milan spinge, lui risponde presente».



VIOLA – Accenti diversi ma prova bocciata. 5 per il quotidiano generalista: «Laureato in Psicologia con una tesi sul «Ruolo dell’empatia nello sviluppo socio-emotivo», empatizza troppo con Calabria, che ne approfitta e gli soffia la palla davanti alla porta. Cerebrale, troppo». 5,5 per la Rosea: «Ha subito una grande occasione e non la sfrutta. Dovrebbe far male tra le linee e invece non si accende mai. Più utile quando c’è da chiudere gli spazi senza palla».