Voti Monza Milan: i Top e i flop del Diavolo: riscatto Maignan

Il Milan batte il Monza in trasferta di misura grazie al gol di Reijnders e alle parate di Maignan

Una vittoria di misura, importantissima perché consente al Milan di ripartire dopo la sconfitta col Napoli. A Monza il Diavolo guadagna 3 punti, ma non tutto ha funzionato e qualche scelta di formazione di Fonseca non è stata premiata. Ecco i Top e i Flop tra i rossoneri secondo i due quotidiani milanesi.

MAIGNAN – voto 7: il Corriere della Sera lo ritiene il migliore in campo ed è un riscatto dopo gli interventi non perfetti della scorsa partita. Il giudizio è svolto così: «Ferma un tentativo non irresistibile di Maldini, poi indossa il mantello di Superman per sventare il tiro di Perreira». Anche La Gazzetta dello Sport lo valuta con lo stesso voto: «Un miracolo su Pedro Pereira tiene a galla il Diavolo. Attento anche su Maldini. Stavolta con i piedi non sbaglia e si fa perdonare gli errori contro il Napoli».

REIJNDERS – Il match-winner piace a Gazzetta col 7: «Appoggia in porta il pallone dell’1-0 e regala i tre punti al Diavolo. Corre, imposta e in mezzo si fa sentire. Quanto sarebbe stato utile contro il Napoli». Il Corriere gli affibbia mezzo voto in meno: «Porta in vantaggio il Milan dopo uno splendido primo tempo del Monza».

OKAFOR – 5 all’unanimità per il giocatore che dovrebbe approfittare dell’occasione della titolarità. Il Corriere scrive: «Scarso il contributo se si considera che ha mandato in panchina Leao: un tiro centrale, fermato da Turati. E nulla più». Gazzetta aggiunge: «Ancora preferito a Leao, ha due belle occasioni e le sciupa. Meglio quando entra a partita iniziata rispetto a quando è titolare».