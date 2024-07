VOTI Portogallo Francia. Deschamps VA AVANTI ringraziando il MILAN e bocciando GRIEZMANN. Dov’è finito Le Petit Diable?

La Francia è la seconda finalista di Euro 2024 dopo aver battuto ai calci di rigore il Portogallo di Cristiano Ronaldo

Con enorme fatica e grazie al palo colpito da Joao Felix ai rigori la Francia si regala la semifinale di Euro 2024 con la Spagna. Cosa ha funzionato e cosa proprio no nella nazionale di Didier Deschamps? Andiamo a vedere i giudizi de La Gazzetta dello Sport e del Corriere della Sera.

I TOP – W il Milan, leggendo i due quotidiani milanesi. Per la Rosea Theo Hernandez arriva al 7,5: «Bel tiro da fuori. Applicato nella fase difensiva. Gran recuperi su CR87 e Conceiçao. Segna il pesante rigore della vittoria». Per il Corriere è invece Maignan il migliore in campo, con un 7 in pagella: «Primo tempo sul filo del paradosso, rischiando il patatrac con i piedi, lui che con quelli è un drago. Secondo, alla grande su Bruno Fernandes (con un guantone) e Vitinha (con il petto).

I FLOP – Griezmann riceve 5 dal Corriere: «Più nostalgia che coraggio, nonostante quel piglio da Ulisse che sa sconfiggere i Titani (ma non ieri sera)». Gazzetta rincara la dose, con identico voto: «Sempre più grigio e trotterellante. Sbriga l’ordinario e non si avvicina mai a qualcosa di vagamente straordinario. Deschamps si stufa, lo sostituisce».