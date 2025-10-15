Voti Italia Israele, i Top e i Flop: Retegui è un pittore, Donnarumma Superman. Tonali non trova la posizione, Raspadori non va quando gioca dall’inizio

Quali sono le valutazioni dei tre quotidiani sportivi sui giocatori azzurri dopo Italia Israele? Ecco i voti che sono stati dati ai giocatori

Il 3-0 finale presenta due protagonisti assoluti e due giocatori che invece non hanno convinto. Ecco Top e Flop



TOP



RETEGUI – La Gazzetta dello Sport lo premia con l’8 in pagella: «A Debrecen 3 assist, ieri doppietta con rigore guadagnato. La sintesi del suo essere centravanti: pressing feroce e tiro a giro per il 2-0». Anche il Corriere dello Sport lo premia, abbassandolo di mezzo punto: «In un colpo solo ci porta via tensioni di una partita strana e si scrolla di dosso l’ombra del rigore sbagliato contro l’Estonia. E dato che è bomber di razza, segna il 2-0 con una pennellata degna di Pinturicchio»



DONNARUMMA – Per Tuttosport è lui l’eroe della serata, anche per un motivo storico: «Raggiunge Nesta e Scirea con 78 presenze in azzurro e festeggia l’avvenimento con due parate da Superman. Prima sul terra aria di Solomon, quindi sul velenosissimo diagonale di Gloukh».



FLOP



TONALI – Tonali non convince La Gazzetta dello Sport che lo rimanda con il 5,5: «Vaga alla ricerca della posizione giusta, gara faticosa fino alla fine. Fa ammonire Biton in ripiegamento, ma ne soffre il tampinamento»



RASPADORI – Gli altri due giornali lo bocciano e con lo stesso voto: 5. Diverse le motivazioni. Il Corriere dello Sport lo motiva così: «Gran lavoro per cucire il gioco all’inizio, ma, portando l’Italia poco il pallone, finiva spesso in diffi coltà. Troppa, non da lui». Tuttosport completa il quadro: «A Tallinn aveva giocato esterno alto, ieri come seconda punta, in comune resta la sensazione che il meglio lo dia sempre quando entra a gara in corso». LEGGI ANCHE >>> Squadre qualificate Mondiali 2026: tutte le Nazionali presenti, continente per continente