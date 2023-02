VOTI& STATS – Torino Udinese: Buongiorno e Schuurs, prestazioni da 7 (o no?…)

I voti della Gazzetta dello Sport e di Tuttosport alla difesa del Torino nella vittoria di ieri dei granata contro l’Udinese

Il Torino ha superato 1-0 l’Udinese, rafforzando la sua classifica grazie a un gol di Karamoh al quarto della ripresa. Un acuto che è stato sufficiente ai granata per guadagnare l’intera posta in quella che il Corriere della Sera ha definito «la gara perfetta, o quasi», spiegando il perché: «Tre punti pesanti, che premiano una prestazione seria, solidissima, da squadra matura. Anestetizzata un’avversaria ben organizzata e debordante dal punto di vista fisico: concessa una sola conclusione nel primo tempo (nemmeno troppo pericolosa), gestita poi senza mai sbandare la reazione friulana al gol di Karamoh, lucide uscite da dietro, buonissima gestione della palla, ripartenze sempre pericolose e corpo a corpo a tutto campo, con Schuurs e Buongiorno piuttosto «arroganti» nei confronti del granatieri Beto e Success. A tal proposito, come si è comportata la difesa granata lo rivelano le statistiche.

Sul piano dei contrasti, il Toro ne ha vinti 6 e persi 4. Un dato buono che diventa ottimo nella propria metà campo, dove la percentuale è del 75% ed è distribuiti in 6 giocatori diversi, a dimostrare una determinazione complessiva che non può che rendere felice Ivan Juric. Un’attitudine a coprirsi dietro che si conferma anche dal dato dei duelli difensivi: su 44 effettuati, 39 sono quelli più vicini alla propria porta e la riuscita cresce considerevolmente.

Come si sono comportati i 3 giocatori piazzati a protezione di Milinkovic-Savic? Scegliamo due testate molto interessate al Toro e notiamo come i voti e i giudizi, pur essendo ampiamente positivi, divergano in ognuno dei 3 casi, con un’oscillazione non esagerata. La prima per ragioni di proprietà, essendo La Gazzetta dello Sport uno dei giornali di Urbano Cairo. La seconda per appartenenza cittadina, visto che Tuttosport è il quotidiano sportivo della città della Mole.

DJIDJI – La Gazzetta dello Sport 6: «Nel primo tempo si propone in fase offensiva, nella ripresa si piazza a protezione della sua zona e soffre un po’ solo nel finale».

Tuttosport 6,5: «L’uomo in maschera nasconde parte del volto e spesso il pallone all’avversario di turno. Quando c’è da spazzare non si fa problemi ad alzare campanili utili ad alleggerire la pressione friulana».

SCHUURS – La Gazzetta dello Sport 7: «Controllo impeccabile dell’area, splendido un intervento in scivolata su pericoloso cross di Beto in avvio di partita. Raramente va in difficoltà».

Tuttosport 6,5: «Questa volta non è inappuntabile, ma quando conta, come al 28’ della ripresa al momento in cui ferma Beto lanciato a rete, la sua presenza si fa sentire eccome. Non è questa la gara che affievolisce l’amore del tecnico nei suoi confronti… («Lo amo per la voglia di migliorarsi che ha», la dichiarazione alla vigilia della partita del croato)».

BUONGIORNO – La Gazzetta dello Sport 6,5: «Qualche problema iniziale per prendere le misure ad avversari veloci, poi gestisce bene molte situazioni. Due colpi di testa fuori nell’area avversaria su azioni d’angolo».

Tuttosport 7: «Lui l’amore dell’ambiente se lo sta conquistando giorno dopo giorno: con serietà, dedizione e una costante crescita in particolare nel ruolo di marcature puro. Se Vlasic è un pitbull, Buongiorno un piranha che divora senza sosta l’avversario diretto. Dev’essere sfi nente vedersela col capitano granata…».

Quanto al migliore in campo, il giornale rosa elegge Ricci, sempre più convincente. Per lui 7 in pagella e una constatazione forte: «Ormai comanda lui. È il primo a capire che per il Toro è una buona occasione e ad alzare i ritmi. Prezioso in ogni zona». Un voto che Tuttosport riserva a Ivan Juric: «Aveva detto che tra le volontà c’era quella di non lasciare nessuno per strada, di voler coinvolgere ogni elemento della rosa. Detto, fatto: sta rilanciando Karamoh, uno tra i giocatori che più hanno faticato, nel girone d’andata. Conquista con merito tre punti che issano il Toro al 7° posto».