Voti Union St Gilloise Roma: Mac Allister come il fratello, Mancini salva la prestazione, Celik è il solito disastro - Calcio News 24

Voti Union St Gilloise Roma: ecco le valutazioni su quella che è stata la partita d’Europa League. I TOP e FLOP del match

L’1-1 in Belgio non è un buon punto per Juric. Per svariate ragioni: l’avere sciupato il vantaggio; una classifica europea non da big; la sensazione che la squadra non riesca proprio a riprendersi. Ecco i giudizi sulle due squadre da La Gazzetta dello Sport.

I TOP

MAC ALLISTER – voto 6,5: «Fratello del campione del mondo, l’argentino si prende la gloria della serata col suo primo gol in Europa. E dire che rientrava da un infortunio».

MANCINI – voto 6: «Unico centrale di ruolo, fatica un po’ a contenere Fuseini quando va a campo aperto, ma ha il merito di segnare il gol della speranza».

I FLOP

MORIS – voto 5: «L’uscita sbagliata sul gol di Mancini è una colpa grave, anche per come sottovaluta l’elevazione del romanista; inutile chiedere il fallo».

CELIK – voto 4,5: «Il solito disastro. Niang lo mette alle corde, davanti sbaglia sempre le scelte e sul gol resta inchiodato per terra, senza saltare».