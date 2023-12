VOTI&STATS – Atalanta-Milan: il Diavolo in crisi nel 2° tempo e la genialata di Gasperini

Atalanta-Milan vista dai quotidiani sportivi: la crisi dei rossoneri e la mossa geniale di Gasperini per vincerla

Con 33 tiri in porta e il risultato di 3-2, Atalanta-Milan è stata decisamente una sfida a

viso aperto. Gli Expected Goals dicono che la legittimità del successo dei padroni di casa è assoluta, anzi, avrebbe dovuto maturare con proporzioni diverse (3.29 vs 1.18) e non per una magia nei minuti di recupero. Il Diavolo si è sgonfiato nel secondo tempo, dove ha creato molto poco, pur riuscendo a rispondere a Lookman per la seconda volta.

Per quanto riguarda i giudizi individuali, andiamo a scoprire quelli che maggiormente differiscono prendendo come campioni il Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport.



MIRANCHUK – Gazzetta lo eleva al 7,5 in quanto «devastante, l’uomo che cambia la gara» causando il secondo giallo di Calabria e ispirando l’azione del 3-2. Non si entusiasma il Corriere, che ca non va oltre il 6,5, pur sottolineando i due momenti decisivi che lo hanno visto protagonista.

MURIEL – Stesso discorso per il compagno con accentuazioni diverse. «Segna un gol magnifico», racconta la testata generalista, quanto basta per il 7. La Rosea invece lo eleva all’8 e a migliore della serata scalzando il doppiettista Lookman perché il colpo di tacco vincente «è il momento che più resterà nella serata».

LOFTUS-CHEEK – 5,5 dal Corriere della Sera: «Partecipa alla dormita collettiva che porta al vantaggio dell’Atalanta». «Non trova la posizione tra centrocampo e trequarti», scrive Gazzetta. Che lo stronca con il 4,5 in quanto la prestazione no si pone come condanna dell’operato del tecnico: «A suo modo è l’emblema dello spaesamento di fondo generato dal gioco fluido di Pioli nel primo tempo».

Unanimità di giudizi, invece, per quanto riguarda gli allenatori.

GASPERINI – voto 7. Viene sottolineata la «genialata» degli ingressi in campo di Miranchuk e Muriel, peraltro fischiati dal pubblico. E si sottolinea come sia la besta del Milan, oltre al fatto che abbia sterzato dopo due sconfitte consecutive.

PIOLI – voto 5. Gazzetta lo accusa di giochismo, una novità per le abitudini del giornale: «Ci si aspettava che insistesse sulla linea del pragmatismo, ma nei primi 45′ è tornato a inseguire le chimere di un gioco oggi insostenibile». Il Corriere guarda con preoccupazione al prossimo impegno: «Non il miglior viatico per lsa gara da dentro o fuori a Newcastle».