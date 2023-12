VOTI&STATS – Atalanta Salernitana 4-1: Gasperini da 7, Inzaghi quasi innocente

I voti di Atalanta-Salernitana: Gasperini ampiamente promosso, Filippo Inzaghi sconfitti ma senza troppe colpe

Atalanta-Salernitana è stata la conferma di due cose note da tempo. La prima: i bergamaschi sono una squadra attrezzata per lottare per un posto in Europa, con il 4-1 di ieri sono nel gruppone che per il quarto posto racchiude 5 squadre in soli 3 punti. La seconda è che i campani perdurano a vivere una situazione di difficoltà, denunciata dalla classifica che li vede ultimi e già a -5 dalla salvezza. Tutto questo nonostante all’intervallo i granata siano andati al riposo in vantaggio di un rete, siglata da Pirola al decimo minuto e pertanto difesa per un bel po’ di tempo. Il paradosso è che nella ripresa il differenziale dei tiri a favore dei padroni di casa è stato minore, 11-7 contro i 9-3 della prima frazione di gioco. Ma la registrazione concreta sul punteggio è stata pesante per gli ospiti, che chiudono una settimana alquanto tempestosa con un altro ko e la prospettiva non agevole di doversi risollevare venerdì sera ospitando all’Arechi un Milan rivitalizzato dalla vittoria ampia con il Monza.

GIAN PIERO GASPERINI – Sia La Gazzetta dello Sport che Tuttosport gli attribuisce un 7. A Milano si sottolinea che «scuote la Dea dopo 45’ molli, resta in scia alle prime». A Torino si spiega il successo con una mossa dalla panchina: «Inverte Koopmeiners e Pasalic, ribalta il match e risale in classifica».

FILIPPO INZAGHI – Nonostante l’entità della sconfitta, l’allenatore non viene considerato il principale responsabile. Tuttosport lo “rimanda” con il 5,5: «Avanti a metà gara, poi ritorna nell’abisso». Gazzetta lo salva persino, dandogli un 6 che sa di assoluzione: «Poche colpe davanti a certi errori individuali».

Nell’Atalanta entrambi concordano nel ritenere Muriel brillante, meritevole del 7. Per la Salernitana Gazzetta salva Maggiore con il 6, Tuttosport eleva un gruppo di giocatori fino al 6,5: Costil, Pirola, Coulibaly e Dia.