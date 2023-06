VOTI&STATS – Empoli Lazio, 2° posto garantito da Romagnoli e Luis Alberto

Empoli-Lazio è stata una festa per entrambe le squadre e generalmente fa sua l’intera posta chi ha qualche motivazione in più

Empoli-Lazio è stata una festa per entrambe le squadre e, in casi come questo, generalmente fa sua l’intera posta chi ha qualche motivazione in più, oltre a un più elevato spessore tecnico. Si spiega così l’affermazione dei ragazzi di Sarri che un obiettivo di classifica lo avevano a differenza dei padroni di casa, tranquilli e celebrati dal pubblico per la loro salvezza: dopo il successo dell’Inter a Torino, i 3 punti hanno permesso il raggiungimento del secondo posto, un traguardo che migliora nettamente quanto fatto con lo stesso tecnico la scorsa stagione. Che cosa ha messo in luce quest’ultimo appuntamento di campionato?

La Lazio ha colpito con un gol all’inizio della ripresa e un altro al termine dell’incontro. Le firme sono state di Romagnoli e Luis Alberto, un difensore e un centrocampista. La sfida nella sfida tra Immobile e Vicario l’ha vinta il portiere, uscito dal campo tra gli applausi del pubblico. I tanti tentativi del centravanti di lasciare un segno hanno portato i biancocelesti a calciare il triplo di quanto fatto dagli avversari. Questo è il dato statistico più rilevante, ma non ne mancano altri che permettono la lettura del match: il basso numero dei falli, tipico di una gara di fine stagione; i tanti tocchi nell’area avversaria da parte della Lazio, a conferma di quanto detto prima a proposito degli sforzi offensivi; la superiorità nei duelli avversari, evidenziata del resto proprio dal gol del vantaggio dove Romagnoli è saltato più in alto di tutti; infine, in controtendenza, la prevalenza dell’Empoli nel numero dei dribbling, nonostante l’assenza di Baldanzi, impegnato al Mondiale Under 20 con la Nazionale.

Infine, il voto ai due tecnici presenti in panchina (Sarri non c’era) da parte de La Gazzetta dello Sport.

ZANETTI – voto 6: «L’Empoli cede, ma anche stavolta è sul pezzo fino alla fine».

MARTUSCIELLO – voto 6,5: «In panchina per lo squalificato Sarri. Gestione inappuntabile, cambi compresi».