VOTI&STATS – Fiorentina: Maxime Lopez ha un problema di personalità

Col pareggio di Budapest, la Fiorentina ha dimostrato tre cose importanti. Non dipende da Nico Gonzalez…

Col pareggio di Budapest, la Fiorentina ha dimostrato tre cose importanti. Non dipende da Nico Gonzalez, andato ko, nonostante l’importanza del contributo dell’argentino; ha conquistato con l’1-1 con il Ferencvaros il punto che le serviva per mantenere il primo posto nel girone; ha dimostrato di credere fortemente alle sue possibilità europee e di saper competere, almeno in questa prima fase di stagione, su tutti i 3 fronti, visto che in campionato è a 1 solo punto dal quarto posto e in Coppa Italia è già approdata ai quarti di finale. In Ungheria, chiamata a rimontare la rete di Zachariassen, ha giocato una gara offensiva, come attestano gli “esagerati” 12,1 metri in più del baricentro rispetto agli avversari. Importante è anche il dato dei corner calciati, 5 a 2 a favore dei viola, dato che è proprio su palla inattiva che Ranieri ha nuovamente colpito dimostrandosi uomo da serate internazionali. Proprio il difensore è stato eletto come migliore in campo dal Corriere dello Sport con un convinto 7.5: «Onnipresente in difesa: dove c’è da chiudere, spunta lui. E poi la soddisfazione di un gol fondamentale (il terzo in Europa): serata perfetta». La Gazzetta dello Sport ritiene invece che la copertina la meriti il portiere Christensen, non alla prima prestazione più che positiva di questa stagione, titolo degno di considerazione per uno che non gioca in campionato: «Il danese volante. Sulla doppia occasione Katona-Civic si supera con super interventi. E poi in uscita fa sbagliare Varga».

Chi non mette d’accordo è la partita di Maxime Lopez. Il Corriere non va oltre il 5,5: «Dovrebbe stare nel cuore della manovra e invece sembra uscirne: non ha ancora la personalità di Arthur. Deve crescere». Lo stesso termine, invece, gli viene riconosciuto nel 6,5 della Gazzetta: «Cerca sempre di farsi dare palla, dinamismo e personalità. Non siamo ai livelli del Sassuolo ma sta entrando a regime». Raramente si vede lo stesso concetto espresso da due visioni così radicalmente diverse…