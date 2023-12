VOTI&STATS – Inter-Udinese: nerazzurri con grande forza mentale. Calhanoglu super, Sommer fa un record

Tutti i numeri e le statistiche in merito alla sfida tra Inter e Udinese, terminata con il punteggio di 4-0

«Il controsorpasso sta diventando la specialità della casa. Segno che, oltre alla qualità, la sua Inter sa reggere le pressioni». Il voto che sul Corriere della Sera accompagna il giudizio relativo a Simone Inzaghi è “solo” 7, evidentemente tenendo conto della forza davvero modesta di un’Udinese che si è squagliata in 7 minuti nel finale di primo tempo. Tre reti che hanno chiuso la partita, definitivamente sigillata dall’acuto dell’immancabile Lautaro Martinez, che così mantiene una distanza di 6 lunghezze di vantaggio dal concorrente più temibile, il “cugino” Giroud. La Gazzetta dello Sport eleva il mister della capolista al 7,5, con motivazioni per la verità non molto dissimili: «Quinto controsorpasso, segnale che anche dal punto di vista mentale l’Inter è cresciuta. Sul piano tecnico, ormai è una macchina quasi perfetta».

Per quanto riguarda i giocatori, i due quotidiani milanesi non divergono in maniera significativa su nessuno dei protagonisti. Ed entrambi convergono nel considerare Calhanoglu il migliore in campo, meritevole del 7,5. Il Corriere descrive così la prestazione del turco: «Non si distrae dal dischetto, sette su sette in questa stagione e dopo il filtrante per il raddoppio di Dimarco. Sontuoso». La Gazzetta lo connette all’evento e al luogo della città che più ha accentrato l’attenzione di tutti: «Direttore d’orchestra degno della Scala, l’Inter suona che è una gioia. Infallibile dal dischetto, assist d’oro a Dimarco».

Per quanto riguarda l’esterno che viaggia sulla fascia sinistra che è un piacere, c’è una statistica particolarmente significativa: Dimarco è sul podio dei difensori top. Solo Grimaldo (11) e Frimpong (9) del Bayer Leverkusen hanno preso parte attiva a più reti di Federico Dimarco (7: 3 gol e 4 assist) tra i difensori dei campionati più importanti (Italia, Inghilterra, Germania, Spagna e Francia). Tanto l’Inter quanto la squadra tedesca sono in testa: il contribuito di chi gioca dietro (sebbene di fatto agiscano come centrocampisti) è assolutamente divertente.

Infine, c’è un numero che dà totalmente ragione al titolo in prima pagina di Tuttosport, che ha descritto sinteticamente così la gara dell’Inter: «Si diverte e poi si riposa»: i 15 tiri della prima frazione di gioco e i soli 2 della ripresa ne sono la testimonianza, anche se colpisce che sia riuscita ad andare in gol ugualmente pur alzando i remi in barca. E Sommer è stato il primo portiere a collezionare almeno 10 clean sheet nelle sue prime 15 gare in Serie A da quando ci sono i 3 punti.

