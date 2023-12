VOTI&STATS – Le coincidenze e gli inediti della giornata n.15: la magia di Muriel, la solita Inter (con una novità)

Tutti i numeri e le statistiche dell’ultimo turno di Serie A che ha visto protagoniste Atalanta ed Inter. I dettagli

Ci sono state situazioni che si sono ricollegate alla tradizione dei precedenti nella quindicesima giornata di Serie A TIM. É capitato qualcosa di totalmente inedito? Andiamo a scoprirle gara per gara.

JUVENTUS-NAPOLI 1-0 – Risultato che si è verificato per la quattordicesima volta, non poco. L’ultima era quella memorabile del gol di Zaza del sorpasso di Allegri sui Sarri. Stessa porta, ma Gatti non ha dovuto aspettare il finale di gara per segnare.

VERONA-LAZIO 1-1 – Cambiano gli interpreti, tutto il resto è uguale: come l’anno scorso termina 1-1, con gol di Pedro nel primo tempo e Ngonge nella ripresa, stavolta a guardare il tacco di Zaccagni e la deviazione di Henry.

ATALANTA-MILAN 3-2 – Il pubblico presente allo stadio ha assistito a un risultato mai verificatosi prima. Tutto merito della magia di tacco di Luis Muriel, che si prende anche questo merito.

INTER-UDINESE 4-0 – Una conferma e una novità. La prima è che l’Inter prosegue la striscia di vittorie consecutive allungandola a 6. La seconda è che nella storia non c’era mai stato un 4-0.

FROSINONE-TORINO 0-0 – Dopo due vittorie granata, stavolta spartizione dei punti senza gol.

MONZA-GENOA 1-0 – Primo confronto in A, l’ha deciso Dany Mota (e Retegui mangiandosi un gol).

SALERNITANA-BOLOGNA 1-2 – Thiago Motta ha infranto il tabù: dopo 4 gare senza vincere mai in Campania, stavolta Zirkzee fa la differenza e arrivano i 3 punti.

ROMA-FIORENTINA 1-1 – Un gol per tempo, esattamente come nel 2005-06: all’epoca aprì Damiano Tommasi e pareggiò Luca Toni dal dischetto.

EMPOLI-LECCE 1-1 – I pugliesi in vantaggio stavano per ottenere la prima vittoria al Castellani ma l’autogol di Rafia ha fatto saltare la possibilità. L’1-1 è un inedito.

CAGLIARI-SASSUOLO 2-1 – La rovesciata di Pavoletti riproduce lo stesso esatto della prima vittoria sarda sugli emiliani, risalente a 8 anni fa. Ma fu un film molto meno eccitante, non dal finale così sconvolgente come quello di ieri.

