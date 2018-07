Vrsaljko, ultimatum Inter. Se non arriva pronto l’assalto a Darmian

Ultimatum dell’Inter all’Atletico Madrid per Sime Vrsaljko. I nerazzurri vogliono un nuovo terzino in una settimana: alternativa Darmian

L’Inter lancia l’ultimatum all’Atletico Madrid per Sime Vrsaljko. I nerazzurri, forti dell’accordo con il giocatore, hanno dato mandato a Beppe Riso, agente del terzino croato, di trovare un’intesa con i Colchoneros ma non aspetteranno a lungo. L’intenzione nerazzurra è quella di mettere a disposizione di mister Spalletti un nuovo terzino destro nel giro di 7-8 giorni, non si andrà oltre, almeno nei piani di Ausilio e della dirigenza nerazzurra. Il tira e molla con l’Atletico va avanti ormai da molto tempo e non c’è più tempo.

Bisogna preparare la nuova stagione al meglio e l’Inter vuole chiudere in fretta il discorso legato al terzino destro per concentrarsi poi sul discorso legato al nuovo centrocampista. Sime Vrsaljko rimane in cima alla lista delle preferenze interiste e Ausilio aspetta una risposta dall’Atletico all’offerta da 5-6 milioni per il prestito più altri 19-20 milioni per il diritto di riscatto ma i Colchoneros sono ancora perplessi sulla formula e vogliono inserire l’obbligo di riscatto. Se dovesse saltare l’affare Vrsaljko, partirebbe l’assalto a Matteo Darmian, terzino in uscita dal Manchester United e cercato con insistenza anche da Juventus e Napoli. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport.