Vuoi vincere a FIFA Ultimate Team 2023? Prova con questi 5 fuoriclasse sottovalutati

Essendo una componente fondamentale del videogioco di calcio più amato di sempre, non c’è da meravigliarsi che FIFA Ultimate Team (FUT) riscuota così tanto successo tra i giocatori.

Anche quest’anno FUT 23 è al centro dell’attenzione, poiché tutti cerchiamo di costruire quella squadra invincibile di cui vantarci con i nostri amici, e possibilmente anche ingaggiare giocatori che fanno la squadra dell’anno.

E questo è più facile a dirsi che a farsi. Come possiamo procurarci giocatori fantastici senza spendere una fortuna? Beh, questa guida alle gemme nascoste di FUT 23 dovrebbe semplificarti le cose. Continua a leggere per saperne di più!

FIFA Ultimate Team: le basi

Prima di scoprire queste gemme nascoste che ti daranno il miglior punto di partenza possibile per la tua stagione FUT, ripassiamo un argomento che dovresti già conoscere: le basi.

Prima di tutto, FUT può dare l’impressione di essere un gioco d’azzardo, con la sua assegnazione casuale della squadra. Ma non si tratta mica di una slot online, in cui devi fare affidamento sulla fortuna per vincere. Piuttosto, devi usare il tuo istinto e la tua conoscenza del gioco per rendere quella squadra il più efficace possibile.

Inoltre, una cosa saggia da fare prima di cominciare è definire una strategia. Rimarrai con i giocatori normali o li migliorerai con giocatori IF? C’è un trofeo particolare che vorresti vincere, ad esempio la Division Élite? Oppure vorrai giocare solo per divertimento? Vuoi spendere quello che hai per i migliori giocatori possibili? Oppure vuoi goderti il profitto derivante dalle gemme sconosciute ai più?

Conoscere le risposte a queste domande influenzerà il modo in cui giochi. Se la risposta all’ultima domanda è la seconda opzione, dai un’occhiata ai cinque giocatori di seguito: potrebbero darti grandi soddisfazioni.

Loïs Openda

Loïs Openda ha tutte le statistiche per eguagliare il suo talento supremo: tiro poderoso, velocità e una forza incredibile.

Il suo status di gemma nascosta è una sorpresa: ha recentemente fatto parte della rosa belga al completo e ha già segnato diversi gol in Ligue 1 per il nuovo club RC Lens.

Se sei una squadra europea di livello medio-alto, non dovresti avere troppe difficoltà ad aggiudicartelo. Quindi, con il giusto supporto, osserva il suo valore salire.

Cristián Riquelme

Cercando giovani terzini di qualità, la massima divisione cilena potrebbe non essere la primo cosa che viene in mente, eppure è la casa di uno dei giovani talenti più interessanti del gioco.

Cristián Riquelme ha dichiarato di modellare il suo gioco sulla scia della stella del Liverpool Andy Robertson. Sebbene gli manchi la finitura smaltata del suo eroe, ha tutti gli attributi per essere un ottimo terzino, con la 74 di velocità di scatto e 77 di equilibrio.

Disponibile a soli 750.000 £ all’inizio del gioco, il suo potenziale di 83 significa che può diventare un giocatore di punta, con l’allenamento e il tempo di gioco giusti. Alla sua età (18 anni), ha anche il tempo dalla sua parte.

Mathys Tel

Se hai già sentito parlare di Mathys Tel, potrebbe essere perché il giovane ha recentemente fatto notizia diventando il più giovane marcatore di sempre del Bayern Monaco in una partita ufficiale, all’età di 17 anni e 126 giorni.

Il suo talento brilla anche su FUT. Con una velocità di 77, è un attaccante pericoloso che ha anche la fisicità per arrivare al vertice. Per averlo, potrebbe essere necessario sborsare una somma non indifferente; tuttavia, per cominciare, un accordo di prestito potrebbe funzionare meglio per entrambe le parti.

Partendo da 64, Tel può raggiungere rapidamente 80 o poco più, se lo alleni bene. Quindi, tra un paio d’anni, potresti avere tra le mani uno dei giocatori più in voga del gioco, e non avrà nemmeno 20 anni.

Nelson Weiper

Nelson Weiper si è recentemente guadagnato la convocazione nella squadra al completo del Mainz, dopo essersi fatto strada nel campionato under 19 con una raffica di gol.

Questo attaccante, con i suoi due metri d’altezza, è un classico centravanti che usa bene altezza e forza. Partendo da un punteggio di 60, ha tutte le qualità che possono aiutarlo a raggiungere un potenziale 81. Dovessi riuscire a ingaggiarlo, faresti bene a concedergli più tempo di gioco possibile: le sue caratteristiche fisiche gli permetteranno di ambientarsi velocemente; in seguito, si tratterà solo di aiutarlo a segnare i gol più impressionanti.

Douglas Luiz

Finora, in questo articolo, abbiamo esaminato le proposte più promettenti; a volte, però, è bello avere a disposizione anche un po’ di esperienza.

Il brasiliano Douglas Luiz offre certamente questo, oltre ad avere molte altre qualità utili. Classico tuttofare, Luiz è capace sia di avviare gli attacchi che di fermarli. È uno dei giocatori più importanti dell’Aston Villa, quindi prenderlo non sarà facile; anzi, sarà probabilmente impossibile, se non sei un grande club.

Se riuscirai a ingaggiarlo, però, con i suoi 24 anni è ancora abbastanza giovane per migliorare notevolmente.