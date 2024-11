Wanda Nara, il fratello di Icardi all’attacco: «Quell’essere disgustoso lascia finalmente la nostra famiglia»

Le parole di Guido Icardi, fratello dell’ex Inter Mauro, contro Wanda Nara, sua ex cognata, dopo le parole di quest’ultima contro la sua famiglia

Continua la telenovela del divorzio tra Mauro Icardi, attaccante ex Sampdoria e Inter ora al Galatasaray, e la compagna ormai ex Wanda Nara. I due negli ultimi giorni hanno “lavato i panni in strada” e nel nuovo capitolo della vicenda ecco arrivare il fratello dell’attaccante Guido, che su Instagram ha scritto così della ormai ex cognata.

«Oggi è un giorno nel quale si festeggia il fatto che finalmente quel disgustoso essere umano lascia la mia famiglia. Ora è un problema di qualcun altro. Ha distrutto una famiglia e ci ha trattato come dei morti di fame, ha voluto tormentare mia sorella, ha voluto manipolare mia madre, ride di noi? La gente dovrebbe sapere. Io e la mia famiglia saremo sempre presenti quando mio fratello avrà bisogno di noi e gliel’ho fatto sapere».