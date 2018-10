Inter-Milan, Icardi la decide e Wanda Nara festeggia – FOTO

La showgirl Wanda Nara ha celebrato il marito Mauro Icardi su Instagram dopo la rete che ha deciso il derby di Milano all’ultimo minuto

Alla fine Mauro Icardi ha vinto la sfida con Higuain e ha risolto il derby di Milano all’ultimo minuto. Una gioia incontenibile per il numero nove, amplificata dalle urla di un San Siro stracolmo che è letteralmente esploso alla rete che ha deciso la stracittadina. Una gara difficile per Icardi, ben tenuto da Romagnoli e Musacchio, con un gol segnato in fuorigioco e un palo colpito al volo. Ma alla fine la sua intraprendenza è stata premiata con l’incornata su uno splendido cross di Vecino, facilitata da un’uscita a vuoto di Donnarumma. A festeggiare insieme a lui l’immancabile Wanda Nara, che il rosarino è corso ad abbracciare a fine partita. La showgirl ha poi pubblicato un immagine per celebrare il marito su Instagram, accompagnata dalle parole: «Il mio amore per Mauro Icardi e lo sguardo dei nostri figli».