Watford, scotta la panchina di Ranieri. Lui attacca i giocatori: le dichiarazioni del tecnico italiano

Il Watford starebbe riflettendo su un possibile esonero di Claudio Ranieri: lo riporta il Daily Telegraph. Col Norwich è arrivata la settimana sconfitta, per 3 a 0 in casa, nelle ultime 8 partite.

Le sue parole dopo il ko: «Dobbiamo cambiare mentalità, ci sono giocatori troppo egoisti e individualisti.Non devono giocare per me ma per il club e per i tifosi, soprattutto devono giocare per la squadra e non tutti lo fanno. Dovrebbero prendere a esempio il nostro capitano Cleverley, che è un modello da seguire. Voglio giocatori che ci credano e che lottino con passione ogni volta, non possiamo continuare così».