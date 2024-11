Weah pre Aston Villa Juve: «Fare quel ruolo mi piace molto. Dobbiamo vincere da squadra»

Timothy Weah, attaccante della Juve, ha parlato così ai microfoni di Prime Video prima del match con l’Aston Villa

Ai microfoni di Prime Video, così l’attaccante della Juve Timothy Weah ha parlato nel pre-partita del match di Champions League con l’Aston Villa.

RUOLO INEDITO – «Mi piace, è un ruolo diverso ma devo fare lo stesso lavoro. Posso fare gol, aiutare la squadra è la cosa più importante».

COSA DEVE FARE LUI – «Devo fare il mio lavoro. Posso fare gol o assist, la squadra deve giocare insieme perchè quando lo facciamo siamo una squadra molto forte. Lavoriamo insieme».

FA PAURA L’EMERGENZA – «No. E’ una forza in più per giocare bene e insieme. E’ una bella partita. Per me se fai le cose per bene sarà una partita perfetta».